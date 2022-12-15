交流站：加强汉语拼音和中文输入技能

曾听过中学教师谈到一些中一生的汉语拼音必须重头教起，以便学好中文输入法，这说明小学的汉语拼音教学仍有不足之处。其实，如果小学生过度依赖汉语拼音辅助文章的朗读，会妨碍他们认读汉字。因此小学华文教师在进行拼音教学时，必须有所平衡，在教导拼音个别音节认读的过程中，可加入一些与个别音节有关的儿歌，让学生从中多接触一些汉字，同时也必须开展课外阅读计划，让学生能接触课本以外的汉字。

另一方面，也可以在小四阶段就开始有系统地利用电脑，教导拼音输入法，进一步巩固学生使用拼音的技能。由于华文有很多同音异义字，华文教师平日在词汇教学这一块，可适度地指导学生辨别同音字的意义，以协助他们减少写错别字。

我建议小学华文教师善加利用取消年中考试后的宝贵时间，针对学生学习华文的强项或弱点，进行有系统的强化或补救教学，包括强化小学汉语拼音技能，以便他们日后能快速掌握中文数码科技。

至于中学华文教学，除了必须指导中一学生打好汉语拼音基础，也应该有系统地用电脑教导学生有效使用拼音中文输入法，同时教导学生利用中文打字练习写电邮和课堂作文，进一步巩固学生拼音输入的技能。

由于华文的同音字很多，有时无法找到个别的汉字，遇到这种情况，教师可教导学生输入一个特定词语，再把多余的字删除，这总比不断往下寻找单字快捷多了。使用平板电脑或手机的话，如果教师也让学生学会手写输入，甚至是语音输入，当遇到生字时，能通过手写输入，然后通过谷歌搜索查找生字的读音和字义。

我建议中学华文教师同样利用取消年中考试后的时间，有系统地强化或补救个别的教学内容，包括让学生掌握拼音中文输入。可能的话，也协助指导学生开启一道中文数码世界之门，轻松欢愉地驰骋在中文媒体世界中，让新加坡学生能真正感受到学习双语的价值和好处。