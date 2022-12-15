交流站：朗读应为学语文之首

不知从什么时候开始，语文的教学似乎忽略了一项极重要的工作。

须知语文之最初起源乃是声音，进一步说是声音的节奏与韵律。声韵才是语文的主要元素。例如鸟兽依然以声音传递信息。

可是，许多人都错误地把文字和语法视为语文的主要元素，在教语文时总是在文字与语法上下功夫，却忽略了一个更重要的事项：朗读。

旧时的语文教学非常重视朗读。上课时必有朗朗的读书声，很少有写作业的练习，学生所学的都很扎实。

只因如今一般的语文教学都把重点放在书写作业上，即使学校教师亦是如此。每当学年开始之际，学校便策划好一整年的作业进度，教师就必须跟着进度走；年终就以批阅的学生作业作为教学业绩。其间虽也有朗读，但占比极小。

其实，文字仅是语言的代号，而语法是语文进步到繁复时所归纳出来的法则。两者均非语文的主要元素。但是，许多人却把字词及文法视为重要的教学工作，无怪乎不见语文之显著进展。

有教学经验的人都知道，语文成绩好的学生，读起课文或文章来总是朗朗上口，很是流畅，在做作业练习亦是得心应手。但是，一些成绩差的学生，读起课文来总是结结巴巴，甚至是一个字一个字地读出。显然，他们对所读的文句并不了解，最多仅是一知半解；因此，他们在做书写练习时，往往无法得到正确的答案。

所以，训练好学生的朗读能力乃是提高语文能力的最佳方法。

教语文，如果能把朗读放在首位，辅之以书写练习，必能获得更快速、更有效的进步。