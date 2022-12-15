交流站：晾衣架乃为居民安全而设计

谨答复《联合早报·交流站》于12月7日刊登的黄瑞明读者投函《家居改进计划应听取居民意见》：

为了不断提高居民的安全和舒适度，建屋发展局于2020年根据家居改进计划，推出新式外部可伸缩晾衣架，以取代之前须使用竹竿晾衣的竹竿孔和T形晾衣架。

外部可伸缩晾衣架是为了居民的安全着想而设计的。随着居民年龄的增长，他们将更难把挂满湿重衣物的竹竿举出窗外。除了竹竿可能掉落，伤及路人外，居民在用竹竿晾衣时，也有受伤和跌出窗外的风险。2000年至今，约有50起竹竿掉落导致他人受伤和死亡，或砸中楼下车辆的事故。外部可伸缩晾衣架不必使用竹竿，减少了此类风险。

至今为止，超过2万8500个单位已安装了外部可伸缩晾衣架。然而，在某些情况下，由于现有的限制，如组屋外墙的设计或厨房窗口不够宽，安装外部可伸缩晾衣架是不可行的。只有在这种情况下，才会安装T形晾衣架，但这种晾衣架并不能完全消除竹竿掉落的风险。分发给获选进行家居改进计划组屋居民的小册子有这两种晾衣架的图片，并声明安装在单位的晾衣架类型将由建屋局决定。居民会在投票时看到将要安装的晾衣架样品，他们若有疑问，可在与投票同时举行的展览上，向建屋局人员询问。

在黄先生居住的邻里，由于没有外墙及空间的限制，所有单位都将安装外部可伸缩晾衣架。因此在2022年3月举行的展览上，只向居民展示了外部可伸缩晾衣架。邻里投票结果出炉后，单位内的工程随即展开，包括安装外部可伸缩晾衣架。

建屋局人员多次联系黄先生，了解他所关注的问题。这包括通过电话、书信和面谈。在这些谈话和交流中，我们向他解释了安装新式外部可伸缩晾衣架的理由，并提供了如何晾衣服才可尽量利用晾衣架空间的建议。

我们认为居民可能需要时间来适应新式晾衣架，这涉及改变习惯，以不同的方式晾衣服。我们会继续在与家居改进计划投票同时举行的展览上，以及在单位安装晾衣架时，教导居民如何使用晾衣架。

（建屋发展局 处长（翻新工程管理）廖民杰）