少年被指从22楼抛猫

残忍，真是残忍！虽然犯案者是一名少年，是年幼无知，也应该给这个少年一定程度的教训和惩罚，让他明白错误所在，能夠改过自新，毕竟他还是一个小孩子！【Chu Pee Lee】

我领养了被遗弃的老猫，没办法想象他能做出这种行为。【Joanne Foo】

本地中国人向亲人邮寄药品

这是解禁所必然经过的路，中国人是能夠自己解决的。他们的公民买药帮助自己的亲人，有錯吗？我们新加坡只要有足夠物资，卖药有钱赚，为什么不卖？助人最快乐。【Chu Pee Lee】

千万別让他们扫完，一定要留足够份量给国人！千万要记取口罩的教训！【Hulk Yi See】

其实，等邮递的包裹三四个星期后到了中国，那里也不会缺少这些药品和物资了，只是这两个星期有一些人抢购罢了，厂家马上就能补上短缺的药品和物资。【August Moon】

部分公众受邀打第五剂疫苗

各位清醒点，这是邀请，不是强制性。要打就去打，不打就算了。自己的健康自己顾，能帮的是给你免费的一针疫苗。【Ho Ho Ho】

担忧打疫苗者可以选择不打，政府没强逼你喔！我收到了短信，也准备去打第五针。所谓先留条命才来说副作用！【Raymond Lim Guan】

佳节再掀包裹钓鱼诈骗

现今行诈手段层出不穷。骗徒往往捉住受害者的心理——好奇、贪心、图便。只要一个不察，这已成生活习惯的一个点击动作，将使我们掉入陷阱中。【Terry Lim】

我也收到这样的信息，不过我直接屏蔽和删除，原因是我从不上网购物，一看就知道是诈骗信息。况且不熟悉的陌生人或号码，直接删除，从不去理他。只要不贪，不好奇，就可避免掉入骗局。【Annie Heng】

清迈食阁碗盘归还处可资借鉴

我只能说缺乏“社会公德意识”。它包含了文明礼貌、助人为乐、爱护公物、保护环境、遵纪守法。【Michelle Tham】

以前长辈教我们尽量不要给别人添麻烦。现在我看到的都是主张这是我的权利，我的自由，你不可以干涉我。【Calvin Thang】

新加坡人口密集，有时候碗碟归还处堆到满了，也没有人去清理，小鸟就会集中在那边寻食，有时候会弄翻堆积如山的碗碟。承包商收了摊贩的费用，却没有做好本分，收钱就很快，工作就慢吞吞。【Joseph Tam】

一切都要从教育开始，日本人连垃圾都是带回家丢的。【H Cindy】