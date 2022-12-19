交流站：老华校生的感触

本月12日读了刘立发表在交流站的文章《老华校生的心声》，心生感触。我也是名老华校生，不过一般的英语交流还可以应对，那是因为我童年的街坊邻居、儿时玩伴多就读于英校，有各个种族，很自然地就以英语交流，大家都听得懂，久而久之也不觉得有什么特别。但一到学校，也很自然地就以华语交谈，觉得这是应该的，没去想太多。

但在1960年代，一踏进职场就能感受到用华语和用英语交流是有所不同的。这是因为当时的社会重英轻华，于是出现了一些丑腔恶态，令人无限唏嘘。

我曾目睹一个部门主管以英语面试一名应征者，在应征者离开后，他对着数位在场的同事，用食指向上转了数圈，同时以英语说道：“Chinese Helicopter”（直译是“华文直升机”）。他是刻意把“Chinese Educated”念得发音不准确，讥讽华校生讲英语时的别扭，嘲笑受华文教育者的英语发音。

我曾有过一次遭遇，至今还无法理解华校生与英校生在职场上为何有这么多的问题。当时，我刚加入一家外国公司，上班后发现我的学长也在那里工作。他高我一学年，在校期间有交流，在食堂遇见都会寒暄几句，现在见到了也必然如此。因在校时彼此都说华语，我自然以华语向他打招呼问好，他却把我拉到一边，说希望我在公司里用英语和他交流。一瞬间我脑筋转不过来，不知所措，过后我才发现，公司里上百名职员都以英语交谈，没人讲华语。

在重英轻华的年代，深深感受到讲华语是低人一等的，不管在求职、询问、报名或参与活动，都以英语挂帅。

其实，作为一名华校生，从中年到老年，我一直在想一个问题：我最敬佩的已故前总理李光耀，在那个年代，是以什么样的智慧把他的三个孩子都送进华校。我的父母没有那份智慧，不知道当年他们是以什么为标准，把我送进华校，不过很感谢他们，让我今天还能对我儿子说：“你爸爸是华校生。”