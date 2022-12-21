交流站：新加坡艺术前景光明

被冠病瘟疫折腾了三年，守得云开见月明，在今年4月解封，一切按部就班，顺顺利利地步入安稳的日常运作。让人欣慰的是，新加坡艺术大学成立的消息。这所由拉萨尔艺术学院和南洋艺术学院联办的大学规模不小，预计每年将招收5000名学生，2023年第三季开始招生，2024年开课。这是我国政府给新加坡艺坛注入的一支强心针，艺术工作者无不雀跃万分。

第二个让人惊喜的消息是，本地先驱画家张荔英的画作在艺术拍卖会上屡创新高。她的一张静物油画《红毛丹，山竹和黄梨》在佳士得（Christie's）香港秋拍20及21世纪艺术晚场上拍出约227万元的高价，高过今年8月28日在新加坡举行的苏富比（Sotheby's）拍卖会上，《小船和店屋》所创下的201万6000元的纪录。短短三个月内，有人以高价收购新加坡先驱画家的作品，实在激励人心。本地画坛大放异彩，数以百计的老中青画家们，无不精神抖擞，斗志昂扬。这是艺坛的第二剂强心针。

支持本地艺术，希望岛国艺术之花处处开，是我一直以来就积极从事的工作。过去40年，我在学校曾负责美术与摄影学会，以及中文话剧与戏曲，培养学生的艺术细胞，激发他们对艺术的兴趣，提升他们的文化气质。退休后，我更全力以赴，替本地画家写画评和画展消息，推广艺术，希望大家能欣赏到他们的作品。没想到后来还有机会替中华美术研究会拍视频《志在千里：十个新加坡画家》，使画坛更显勃勃生机，许多老中青画家都乐开了怀，画商也精神奕奕。这是我的目的，也相信是国人共同的心愿。岛国繁华富强如斯，怎能没艺术文化？

总而言之，我们在艺术方面拥有很大的潜能。希望新加坡艺术大学能广收各地的学生，为他们创造一个良好的学习环境，发挥艺术特长。我们可以开发艺术村，发展成为区域艺术中心，并举办大型的国际艺术品拍卖会，为各国的艺术商和收藏家制造商机。与此同时，我们也能为东南亚国家提供艺术商机，帮助亚细安各国的艺术家。