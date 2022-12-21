交流站：华校生不是“中文直升机”

在交流站读了刘立于本月12日发表的《老华校生的心声》和锺伟杰在19日发表的《老华校生的感触》，让我想起多年前写的一篇文章《中文直升机》，內容如下：

何谓“中文直升机”？“Chinese Helicopter”是也。这是一些英校生讥讽华校生的一个词，嘲笑华校生的英文发音不准，将“Chinese Educated”（华校生）念成“Chinese Helicopter”（中文直升机）。

我就是“中文直升机”；实际上，我们家10个兄弟姐妹，都是“中文直升机”。

我二哥没读大学，华校高三毕业，他却成功地通过面试，获政府部门录取。这和他讲得一口流利的英语有关。

我的一个表哥念英校，一直住在我家。不过，平时大家习惯以方言沟通。二哥为了学英语，改以英语与表哥交谈，一两年下来，二哥的英语突飞猛进，平时的一些对话已能应付裕如。

三哥也只有华校高三文凭，肄业于工艺学院夜校班，攻读土木工程，没毕业就出来和友人设立一家建筑公司，从事兴建政府组屋的业务。每次投标都是三哥估算的，屡有斩获，获建屋发展局认定为核心建筑商（Core Builders）之一。

四哥中四毕业后，转入以英文为教学媒介的工艺学院，攻读机械工程。全班只有他一人来自华校，他却以优越成绩毕业。到社会上工作，与英校出身的同学相比，他的表现毫不逊色。他是一家石油公司的部门主管，期间曾申请无薪假到美国深造，取得工程硕士学位。

退休后，他并没闲着，继续为各地厂家提供他的专业知识，经常出国，工作似乎比以往更忙。

我大学毕业，服完兵役，就加入政府部门，一做就做到退休，从没换过另一份工。虽然起步比一些同期的英校生慢，但龟兔赛跑，最后胜利者不一定是兔子。

到了我八弟，他比我们幸运，家里有能力供他到国外留学。他现在在一家跨国公司担任高级职员，常在公司高层会议上，与各地代表平起平坐。

“中文直升机”？谁怕谁？最怕自己不争气！愿与各老华校生共勉。