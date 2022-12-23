交流站：以循证医学证明中医疗效是正确之举

最近，卫生部长王乙康在世界针灸学会联合会第十届会员大会暨2022年世界针灸学术大会上致辞时建议，要促进中西医相辅相成的作用，建立更能持续的医疗体系，新加坡可采纳循证医学，客观证明中医疗效，提升监管制度，将医疗体系转向预防保健。

循证医学（Evidence-based Medicine）的意思是“遵循证据的医学”，也称实证医学，香港和台湾译为证据医学。创始者是已故加拿大籍美国人萨基特教授（David Sackett）。他是著名的临床流行病学家，率先把循证医学定义为“慎重、准确和明智地应用所能获得的最好研究依据，来确定病患的治疗措施”。他的名言包括：你在医学院获得的知识，有一半是不对的。

循证医学是一种医学诊疗方法，强调的是应用完善的设计和研究的证据，将决策最佳化。它的核心思想是，医疗决策应尽量以客观研究结果为依据，医生开的药方，制定治疗方案或医疗指南，政府机构制定医疗卫生政策等，都应根据现有的、最好的研究结果来进行。

循证医学与传统医学有显著的区别。传统医学以个人经验为主，医生根据自己的实践经验，配合高年资医师的指导，以及教科书和医学期刊零散的研究报告为依据来治疗病人。

有不少人认为中医学“不科学”，虽然很多中医药的治疗在临床上都证明有效，但人们的“不科学”印象依然根深蒂固。不容否认，一些中医师或许医术不精，导致治病无效的现象发生，这就是所谓的“江湖医生”。王乙康提出“采纳循证医学”的建议，不论对中医或西医都是好消息，这有助于病人少花“冤枉钱”，也能缩短病人受苦的日子。

中医治病有“八大疗法”，即：汗、吐、下、和、温、清、补、消。以“汗法”为例，此法也称为解表法或解肌法，它应用发汗解表的方药，达到逐邪外出，解除表证的治疗方式。中医治病还分内治法和外治法，内治法是用植物、动物、矿物等当药材，制成中药汤剂，而外治法包括针灸、艾灸、推拿、按摩、拔罐、刮痧、放血等。经络和穴位是玄妙和抽象的名词，对中医疗法却很重要。

中药材种类繁多，有“君臣佐使”之分，即：君主、臣僚、僚佐、使者，说明各味中药的不同作用，这是方剂学的术语，是药材配伍的基本原则。由此可见，中医理论不乏创意，许多医家都曾探索和分析物性和药性，不应被视为胡思乱想或乱搞，内行人配合医术和经验就懂其门道。

从中医学采用的治病“招数”来看，要逐一验证它们都有科学根据，最终知其所以然，用意肯定是正确良好，但也难免旷日持久、前路漫漫。无论如何。有个开端总是好的。