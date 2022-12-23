交流站：西海岸广场并非街头表演地点

答复

谨答复《联合早报·交流站》于12月19日刊登的李子安读者投函《女童街头卖艺不恰当》：

我们感谢李先生告知在西海岸广场外看到的一名年轻小提琴手的表演经过。

新加坡推出“街头表演计划”（Busking Scheme），旨在通过现场表演给城市生活增添生气，为城市空间注入活力。

街头艺人有机会在公共场所表现他们的创意，并与观众互动。这是国家艺术理事会为了让新加坡人和游客在日常生活空间中接触和欣赏我们多元的艺术和文化活动所做的部分努力。

全岛有70多个指定的街头表演地点，而西海岸广场并不是其中之一。想成为街头艺人者也须参加面试，获取街头表演证（Busking Card），上网预订表演时间与地点，并只能在指定的地点表演。

街头表演是年轻艺人接触新表演方式的众多途径之一，艺理会一直在支持各种不同年龄和表演类型的街头艺人。

目前，参加这项计划的最年轻者是一名9岁的乐手，他是在今年10月的面试中取得街头表演证的两名才华横溢的新进年轻街头艺人之一。虽然面试没有年龄限制，但17岁及以下者需要父母或监护人的同意。

下一个面试周期将于明年2月开放报名，我们鼓励想成为街头艺人者到艺理会网站了解更多信息。

国家艺术理事会

高级司长（艺术参与拓展）

黄丽燕