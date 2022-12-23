交流站：新加坡邮政服务令人失望

吴小宝

最近看到朋友在脸书上吐槽新加坡邮政一些员工的服务态度差，我最近也领教了一次。

12月17日（星期六）上午大约11时30分，我去盛港邮政局邮寄包裹。邮寄过程除了让我对工作人员的服务态度非常失望外，相比之前的方式，现在的邮寄程序实在没有效率。

当天，我像往常一样把提前写好的英文邮寄表格和包裹交给柜台的工作人员。谁知对方说，须先扫描二维码，然后填写表格，也就是说不用纸质表格了。

我只好按照他的指示，扫描二维码，再填表格。填写过程中，有些邮政术语读不明白，还有些栏目不知道该不该填，我不得不几次来回柜台询问和确定。谁知工作人员须服务下一个顾客，我只能在一旁等待。这样一来二去，整整花了近一个半小时，就到了邮政局下午1时的下班时间。

可能因为我有些老花，出门又没带老花眼镜，在手机上填写信息实在不方便，总是不小心按错，重新填写了几次才成功。

我实在不明白，前两个星期邮寄包裹只需5至10分钟就能搞定，为什么现在却要顾客花这么长的时间自己填写？

记得当天我旁边的一位老婆婆就没有邮寄到包裹，失望地回家了，原因是不懂英文，更不懂怎么在手机上填写资料。她手里只有写好的包裹和表格。

我在离开邮政局前问了工作人员（很清楚地记得是三号柜台）两个问题：

一、为什么之前用表格，现在改叫顾客用手机填写英文资料？

回答：方便工作人员。

二、遇到老人不会用手机填写资料怎么办？

回答：让子女帮忙邮寄。

我建议新加坡邮政在实行让顾客自己填写资料的新措施时，在大厅放一台电脑，方便眼力不好的人使用。

此外，也希望工作人员的服务人性化一点、态度友好一点。我理解你们的工作忙碌辛苦，但也请理解顾客的时间宝贵，如果不是因为你们到点下班，是不是要我等更久？