交流站：小六会考新积分制度之我见

符文生

随着中学分配结果于本月21日公布，今年的小六会考正式尘埃落定。小六会考是本地每个小孩在一生的教育中的一个重要环节。我们作为父母，在这一年陪伴家中的小六生亲历了整个过程。在学校的帮助，老师的关怀和自身努力下，孩子和我们共同选择了一所适合的学校，在即将到来的新的一年开启中学生活，迈入多姿多彩的下一学习阶段。

今年作为亲历者，比以往只看新闻对小六会考有了更多的了解。我想就现在的积分等级（Achievement Level，简称AL）制谈一些体会和看法。2021年开始，考试积分制与中学分配制度进行大改革，新的AL制代替过去的T值总积分（T-score）制。改革的目的在于淡化过度看重成绩的心态，减少不必要的竞争。T值总积分制被认为会导致孩子把每一分看得过重，而新制度则把一个分数范围归为一个等级，落在同一分数范围内的孩子都被视为具备相等的能力。

我的看法是，只要小六分流还是以考试的形式进行，分数还是无法不被看重。在一个等级下的学生被认为具备一样的能力，这一点无可厚非。但如果是以一分之差掉入下一个等级，则是每个考生和父母都不希望遇到的。举个例子，根据新制度，假如考生A的四个科目都得85分，按照85分至89分被归为AL2，他的总成绩会是AL8。考生B的四个科目都获84分，按照80分至84分被归为AL3，总成绩将是AL12。在原始满分400分的情况下，两个考生的总分只相差4分，可以被视为具备相等的能力。但是，经过AL制换算后的会考总成绩也相差4分，而这是一个很大的差距，他们能选择的中学就有相当大的差异。考生A能进入直通车学校，而直通车学校对考生B则遥不可及。

当然，以上例子是一个极端情况，每个科目的成绩都刚好比等级线少一分的可能性比较小。但是，在一个甚至两个科目的成绩上降档的风险，还是大概率地存在。因此，没看到身边哪个考生和父母都轻松无忧地面对小六会考，父母依然叮嘱孩子每分必争。

顺应积分等级制，中学分配机制也做出了调整。由于分数被划分为宽泛的积分等级，势必出现比以前更多的相同总成绩。按照条例，首先会根据国籍身份和选校排序进行分配。如果考生的各个条件都相同，最后将以电脑抽签决定。抽签是大家都不愿面对的局面，无论是报名小学或中学，但学额有限，每人都理解。抽中了自然开心，没抽中只能默默承受这份失落。以往在T值总积分制度下也有抽签，但毕竟总成绩相同的情况没有现在这么多。

根据公布的数据，去年和今年的考生都有约一成是由电脑抽签决定，即经过国籍身份、选校排序以及还有部分考生的高级华文成绩排名这几个条件的筛选，依然有十分之一、约3000名考生须由电脑随机分配。这个人数不可谓不大。这些考生的重要人生转折点，都取决于随机决定的方式。

还有一点，AL制下的相同积分等级，并不是真正的相同考分，因此会出现不少实际考分低的考生被抽中，而实际考分高的考生没被抽中的情况。例如，四科都为89分和四科都为85分的总成绩都是AL8，但在电脑抽签下，即使分数高也没有优势。这一点加重了父母的担忧和疑虑。是否可以考虑在总成绩相同的情况下，以四科的实际考试总分，作为一项筛选条件？

以上是我在陪伴孩子度过紧张而充实的小六生活时，对新积分制度的一些看法。