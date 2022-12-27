交流站：过于注重考试成绩适得其反

每年的小六会考，总有家长抱怨一些试题太刁钻。今年更甚，除了认为试题太难外，还质疑分数被误判。由此可见，孩子的成绩一直是家长心里的一根刺，牵动着家长的每一根神经。

俗话说“望子成龙，望女成凤”，父母都希望自己的孩子出类拔萃，但这个出类拔萃，却往往只是局限于考试成绩。

国内外的新闻媒体不时都有报道一些曾经有着骄人成绩的孩子都出现了心理问题、价值观问题等等。这在很大程度上跟父母凡事都以考试成绩为中心，却忽略了孩子的身心灵需要和发展息息相关。

曾经见过两个来自不同家庭的孩子从小学到高中，都活在以考试成绩为中心的生活里。孩子的母亲对考试成绩的要求几乎到了吹毛求疵的地步。孩子宝贵的成长空间都被读书所占据，除了日读夜读外，其他的一切如课外活动、社交活动等等，都被母亲视为浪费时间、没有价值而被制止。甚至连饮食起居都被推向极端，孩子偶尔想吃快熟面、零食、喝泡泡茶等都不被允许，因为母亲认为会影响健康，从而间接影响考试成绩。孩子的十指从来都不沾阳春水，所有的家务事都有母亲或女佣代劳。总之，孩子除了埋首伏案读书之外，啥都不能做，不用做。

结果，其中一个孩子到了高中因压力大无从宣泄，加上考试成绩没能达到自己和母亲的要求，最终不胜负荷而变得精神失常，须接受长期的医药和心理治疗；另一个孩子的成绩虽然顶呱呱，但生理和心理都严重失衡，年级虽轻但整个人却形销骨立，驼背体弱，人格偏执武断，性格扭曲自卑，行为叛逆自私。最终两个孩子都没能达成自己和母亲的心愿，被拒于大学的医学院外。

相信我所见到的以上例子只是冰山一角。父母过于注重孩子的考试成绩，早已成为非常普遍的现象。

其实，过度注重考试成绩是个挺复杂的问题，它的形成有社会大环境的原因，也有学校的原因，但父母却是主要的原因。如果父母能够了解孩子在特定年龄段的心理需求和成长规律，讲究教育方法和技巧，一定可以在求取好成绩的同时，也让孩子成长得更健康、更快乐。问题是很多父母的眼睛都被考试成绩给蒙敝了。