交流站：教育制度应重视培养情商

随着人工智能的不断普及，情商在职场上有可能比智商更重要。

新加坡的教育制度有没有帮助学生培养情商呢？我认为仍有改进的空间。

首先，新加坡的教育制度对学生的品德和修养不太重视。以我们中一学生来说，学校每个星期只有一个小时的品格与公民教育课。在考试期间，教师还会用公民课教其他科目。相比之下，芬兰的教育制度却非常重视学生的品德和修养。它采取实际场景主题教学，即学生是以解决问题的方式学习。

芬兰教育也重视让学生找到自己的生命价值，发现自己的亮点，不鼓励学生应考学习，他们学习的最终目的是为了生活，并认为每所学校不相上下。新加坡的学生和家长却不这么想，认为一些学校比另一些学校好，所以学生必须努力学习以考到好成绩，进入这几所学校。

其次，新加坡的教育制度给学生带来很大的压力，而英国的教育制度却不是如此。念中学的学生每天早上8点多才上学，而大多数的新加坡学校却要学生早上7点多就上学。在英国，一班通常少过30个学生，因为英国教育重视思维表达，小班制能够让学生有更多机会表达想法。

英国的课堂活动也非常多，而且活动都是学生自己设计完成的，教师也提供不同的平台给学生自由表达看法和观点。孩子不同的特点与爱好会带来不同的学习效果。教师不但不会骂学生，还会鼓励学生再接再厉。英国的学生在16岁和18岁才参加全国考试。新加坡学生在12岁就得参加小学离校考试。我不赞成让学生在12岁就参加全国考试，并以考试成绩来分配学校。这是因为我们不该以分数来定义一个人的能力，而这样的教育制度会让学生认为学习只为了应考。

总之，真正的教育，绝不仅仅是讲道理，传授知识，而是维护孩子的心力，让他成为一个内心强大的人。