交流站：运动场跑道长时间积水

12月10日，我于大约早晨6时照常到景万岸地铁站后面的运动场跑步。跑到第二圈不久，在朦胧中赫然看见一名年长晨运者坐在湿地上，一手捂着流血的头部。

他说是在步行时滑倒，头部重撞地面，血流不止，还好他的意识还很清醒，从容和我对话，让我放心许多。我即刻用手机叫救护车和通知他的家人。救护车之后把他送去樟宜医院，警察也和我做了记录。

我转换场地到这个运动场跑步将近10年。每次雨后，场地常部分积水，但积水很快就退了，情况还不算严重。但这次的积水情况却相当严重，老先生滑倒的地点是在长约70米到80米、长时间积水的跑道上。跑道还有三四处小部分积水。

年轻的男女晨运者，几乎都在积水的跑道上，涉水照跑无误。我来到这个积水处，须小心翼翼，放慢脚步涉水走过。我不喜欢绕道去路旁的行人道跑步。行人道由混凝土铺成，又硬又粗，且有沟渠盖，一不小心就会被绊倒。

政府在全岛各个角落兴建了许多运动场，鼓励国人勤于运动，保持健康。不过不应忽视运动场的维修工作，否则，为健康在运动场运动，却因设施有缺陷而意外受伤，岂非得不偿失？希望有关当局重视这个问题，严格检查场地的排水系统。

那名老者是运动场常客，平时我们都各自绕圈子运动，没有打过招呼。隔日早晨我在运动场没有看到他的身影，显然他还在复原中。我期盼他早日康复，回到运动场继续一起做运动。