交流站：建屋局支持居者有其屋目标

谨答复《联合早报·言论》于12月19日刊登的蔡永兴作者评论《修改组屋政策 回归居者有其屋本义》：

我们同意蔡先生的意见，即居者有其屋必须是我们公共房屋政策的基石。

居者有其屋是我国重要的优先事项，它使新加坡人对国家持有一定的相关利益，也提供国人养家糊口、建立强大社区的基础。

这就是为什么公共住房得到大量补贴，以确保它是负担得起也容易拥有的。现行新组屋的申请资格分类，涵盖超过80%的新加坡人，确保绝大多数人能够公平地获得有限供应的公共住房。此外，我们优先为最需要的人提供公共住房，即对住房有更迫切需求的首次申请者，并确保低收入家庭的基本需求不会被排挤。

蔡先生提出了几项建议，包括新组屋的定价和为确保负担能力而实施的补贴。

我们想澄清的是，预购组屋价格与转售市场价格并不挂钩。相反，我们根据实际家庭收入为预购组屋定价，以确保负担得起。这就是为什么在组屋转售价格指数同期上涨28%的情况下，2019年和2022年非成熟住宅区一个新的四房式预购组屋的平均价格，分别为34万1000元和34万2000元。这是可能的，因为我们一直在逐步增加补贴，以在当前的房地产价格上升周期中，保持组屋价格稳定和负担得起。

在为预购组屋定价时，我们考虑了一系列不同的家庭收入，包括高于和低于家庭收入中位数的水平，使用每月偿还贷款比率（MSR）等负担能力基准，以确保有广泛的负担得起的预购组屋，提供给具有不同预算和需求的首次购房者。

由于不同市镇的房价不可能统一，因此我们首先考虑附近可供比较的转售组屋的近期成交价，因为它们最能反映预购组屋项目的区位属性，然后提供大量补贴，使新组屋的价格低于市场价格，以确保负担得起。此外，符合条件的首次购屋者可享有高达8万元的额外安居津贴（Enhanced CPF Housing Grant），特别是为中低收入家庭提供进一步的支持。今天，大多数购买新组屋的首次购房者，使用不到月收入的四分之一来支付贷款的分期付款。这意味着他们可以完全使用公积金来偿还组屋贷款，而几乎不需要现金支出。

蔡先生还建议将最低居住年限延长至20年。我们也在新加坡携手前进运动中收到类似的建议。现行的五年最低居住年限，是为了加强公共房屋的业主自用目的。在此期间，组屋屋主不能拥有、购买或投资私人住宅房地产，也不能出租整个组屋单位。如果屋主不能满足最低居住年限的要求，组屋就必须归还给建屋局，我们会作为剩余组屋推出市场。我们了解随着家庭情况的变化或财务状况的改善，一些新加坡公民的住房需求和愿望可能会跟着发生变化。因此，在达到最低居住年限后，组屋屋主可以出售现有组屋，购买更符合他们需求的另一个组屋。

我们谢谢蔡先生的建议。我们也在近期的新加坡携手前进对话会中，听到很多参与者的观点和建议。这些对话会中的不同观点，反映新加坡人对房屋需求和愿景的众多不同观点。

在持续检讨我们的房屋政策时，政府都会将这些观点纳入考虑，确保房屋政策贴近不断改变的新加坡人的需求。

（建屋发展局 处长（政策与产业）谢志敏）