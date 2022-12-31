《交流站》每周六选刊过去一周网民在《联合早报》面簿页面及早报Kopitiam面簿页面的谈资，让报纸读者也掌握网上民声。

牛车水年货市场竞标结果出炉

现在租金贵，物品入口也贵，去到哪里买，价格都不分上下。【美琪】

管他们标得多高，总之一句话，只看不买就对了！消费者何必做傻瓜去帮他们还租金呢？【James Tan】

高额的租金，若物品价格随着提高，造成有人潮没买气，最后要大减价销货，租户可亏大了。【Evelyn Heng】

哈莉玛总统年末献词

学历不高但肯努力学习，对工作又有所贡献也是属于专业人士，只是少了一张文凭。这些人士公司应该给予奖励！【美琪】

奇怪的是，为什么有人千方百计买假文凭，就是为了得到高职位和高薪？【Chua Eric】

须要动脑的才需要大学文凭！其实有很多专业根本只要肯干就行了。经验才是重点。【Hulk Yi See】

中国旅客入境新加坡 防疫管控措施暂不变

新加坡已经与病毒共存，又何惧中国旅客？其他国家的旅客就不带病毒吗？【翁益华】

当其他国家畏惧的时候（危机），就是我们的机会。旅游业可以趁此机会蓬勃发展，缓解经济衰退的风险，从而让经济复苏加速。过去两年来，国人踊跃打疫苗就是为了此时此刻，不要裹足不前，要未雨绸缪，勇往直前。【Shower Chan】

欧美疫情也不是控制得很好，我们不也是让他们进出自如，国人不也是冲到那里游玩了吗？现在中国只说了一句开放边境，又为什么须怕到这个地步呢？说穿了就是逢中必反的心理作祟罢了。【William Wong】

病毒不分人种，只分先中与后中。新加坡与西方己中了好几次，己有群体免疫。中国千防万防，外面难防，也不知外国几时结束。再防下去会受不了，那就和大家一样吧。【Tan Kong Long】

交流站：残障人士停车位被占用

不管你开的是什么车，而你又不是残障人士，占用了他们的专用停车位，给了他们不必要的麻烦，这种行为只会降低自己的素质。【Hock Kong Lim】

滥用残障人士的车位在新加坡司空见惯，到处都是，就执法当局没有看到。【Tan Teck Leong】

交流站：客工进赌场应付入场税

好建议，为养家活口离乡別井却奉献给赌场？收费让国库进账，一举两得！【Adteck Tan】

女佣进入赌场也须付入场税！【Jenny Yong】

公司申请禁赌令，就进不去。【Tan Soon Ann】