交流站：中小学会考不是人生终点

每年中小学会考成绩放榜后，一些家长会为孩子成绩不理想而质疑教育部的评分标准，不是和孩子一起面对挫折，学习怎么面对现实。人生不如意事十之八九，不可能一帆风顺，能在失落后，勇敢面对挫折，学习重新站起来，才是父母正确引导孩子的方向。

考试成绩不是人生的终点，李白的诗《将进酒》说天生我材必有用、千金散尽还复来，意思是上天生下我这样的人才，必定有他的作用；千金散尽以后，仍然可以再赚回来。这是一句深刻体会人生道理的话，每个人生下来都是有用的，只需要时间去自我实现，年轻就是最好的本钱，只要能用心发现和发挥所长，天生我材必有用。

在现今社会，大家都在追求理工或大学文凭，能考到一纸文凭当然是好事，不能考上理工学院或大学也不要气馁，条条大路通罗马。如果有运动、歌唱、音乐、艺术等天赋，可以往这些方面发展，现今的创新科技，让我们有更多管道发挥所长，如YouTube、TikTok、Instagram等都是能发挥天赋的平台。上天很公平，每个人都有所不同，都有所擅长的领域，这样社会才能多姿多彩和继续发展，不要因为考不到文凭而气馁，放弃自己的梦想和天赋。

我有三个孩子，老大大学毕业，老二不喜欢读书，工教院毕业，老三理工学院毕业后服兵役，再选择上大学。不是每个孩子都能完成大学教育，最重要的是孩子自己的选择和期望，能有份稳定的工作养活自己，不用靠父母，要为自己的选择负责，不要埋怨社会的不公，学习面对困难和挫折，不要逃避，勇敢地向前走下去。

不是每个人一生下来就知道自己有什么天赋，最先发现孩子潜能的是父母。不过，大多数父母都受社会的影响，希望孩子完成自己的梦想，望子成龙望女成凤，没有聆听孩子要什么，最后孩子为了满足父母的期望，白白浪费了美好的时光，只为生活而工作，忘记自己的梦想。

父母是孩子终身的导师，多观察、聆听和沟通，只为孩子提供安全的生活环境，其他则要孩子自己去承担和争取，才能真正快乐地生活在这个世界上。