交流站：应该允许查看考生试卷

读了2022年12月20日《联合早报·交流站》读者投函《让孩子知道错在哪里》，我非常同意其中一段话：“我相信，如果能看到试卷，确实是孩子们做错了或不符合答题标准，那么家长和学生肯定会心平气和地接受事实，反思自省。而且，这样的公平、公正的解决方式，也会为教育部和考评局树立积极正面的形象。同时，日后参加小六会考的学生也会从中吸取教训，可谓一举两得。”我也是2022年约3万名小六离校考生家长的一员，在一年的备考过程中，当中的紧张、焦虑、压力、失眠、担心等负面情绪冷暖自知。

从小二到小五，我的孩子每年都因成绩优秀而获得教育储蓄奖，我为他的优异成绩感到自豪。但是，当我看到孩子的小六会考成绩单时，完全不敢相信竟考得这么差！在向教育部询问后，教育部答复说先付费（每个科目50元，不含消费税），再查看成绩。大概过了两个星期，得到教育部的回复：成绩正确，没有错误。

深知教育部的公正廉洁，但作为考生、作为考生的家长，我们很想看到考生的考卷，一方面让我对孩子的试卷成绩完全没有质疑；另一方面能让孩子明白到底错在哪里，今后改正。

既然检查成绩的费用都付了，为什么就不能让考生亲眼看到批改后的试卷？为了这几张试卷，不仅是孩子准备了六年的时间，更是一个家庭准备了六年的时间。