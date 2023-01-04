交流站：中国建筑公司为新加坡贡献良多

日前读到一则新闻，是关于中国建筑（南洋）发展有限公司自1992年成立以来的辉煌成就。这让我想起上世纪80年代的往事。当时，为了满足国人的需求，建屋发展局每年要完成3万多个组屋单位。要达到目标，财力、物力和人力缺一不可。在财力和物力上，政府可以予以大力支持，唯有人力是个大问题。

建筑是各行业中最艰苦的，工作粗重，日晒雨淋。本地很多年经人都不愿从事，唯有靠外劳。除了建筑工人，我们也非常缺乏工地督工及绘图员，因为本地的工艺学院没有开办这方面的课程。为了解决这个当务之急，我向当局建议去中国招聘工程师及建筑师。但在那个年代，新中两国往来还不是那么开放。我们要去中国招聘这些人才，须先得到有关当局的批准，方可申请他们入境。

如何在中国招聘建筑技术人员？我们是通过中国建筑公司（China Construction）联络中国的设计院。第一次是由我带领两位同事前往北京设计院招聘，要聘请百人。我要求对方先进行初选，然后推荐200人供我们挑选。第一天是笔试及绘图，第二天是口试。这批工程师和建筑师都是中国各地设计院和政府单位的在职员工。经过两天的考试，我们一共聘请了80位左右，暂时解决了部分的人手不足问题。为了让他们能尽快熟悉本地的环境，我们把他们分配到会讲华语的员工身边工作。

建屋局的绘图工作多数是用电脑绘图（CAD）。因西方高科技产品被禁止输入中国，当时中国还没有这方面的先进器材给他们使用。但他们的求知欲很强，在本地员工的指导下，很快就掌握这方面的技术，驾轻就熟。后来建屋局每两年就去中国招聘建筑专业人士。

老实说，当时如果没有这批生力军到来协助建屋局，我们是很难完成目标的。我要向他们及中建说声谢谢，同时希望他们在建筑业继续为新加坡做出更多贡献！