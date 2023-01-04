交流站：给建屋局加油打气

12月23日《联合早报》头版的头条新闻标题是《六年来53屋主买了不住被罚》，可见只要违例就会受到惩罚，当局只是等待适当的时候公布罢了。

我曾在建屋发展局服务了41年，觉得它是一个默默做事的部门，虽然倾全力把新加坡的组屋居民照顾好，却很少公开说自己做了些什么，除非有适当的机会。

建屋局为居民制定的好政策，我就参与了好几项：把旧式租赁组屋全面翻新，让居民以先租后买的方式住进心仪的屋子；让年轻夫妇在等待购买的组屋落成前，暂时住进租金便宜的租赁组屋。

做了好事不方便公开说的例子也有，如帮助经济有困难的租赁组屋居民，解决掉拖欠多年的屋租，让他们解除身上的压力，重新出发。这些都是只做不说，一公开说怎样协助，就有可能造成好意被滥用。

同样的，一些众所周知、如违反就会受到惩罚的住屋条例，也没有公开在媒体一再强调，就被人忘记，直到这回买了组屋不住被罚的新闻见报，大家才知道建屋局从来没有闲着，对少数违例的居民，该出手时就出手，要不然就对不起奉公守法的大多数居民。

我退休五年了，这辈子在建屋局当个服务组屋居民的小职员，我一直觉得荣幸。

我们的组屋享誉国际，几乎每个新加坡人都住过组屋，住组屋的好，大家都深有体会。然而，对建屋局却没有给予同样的肯定，一有负面的事情发生，就会产生建屋局员工没有做工的坏印象，直到当局出来说话了，才知道建屋局不是没有做，而是做了没说而已。

建屋局对居民的好，应该要多说。