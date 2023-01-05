交流站：老华校生并不悲哀

语文与技能是谋生的工具，孝悌忠信礼义廉耻为人的基本处世之道。一个人即使精通多种语文，能言善道，品德修养不到位，也不会得到社会的尊敬。就如一个人外在很好看，内在却丑陋无比，也会被人指指点点。

殖民地时代，我们的父母绝大多数都是从中国南部省份南来的早期移民，他们对殖民地政府没有好感，加上担心我们华族的传统价值观会没落，所以纷纷把子女送进华校就读。那时全岛的华校至少有几百所，是华校的鼎盛时期。

独立后，国家大兴土木兴建工厂和基础设施，须引进外来科技知识，得用到英文。为了让子女更容易找到工作，家长改变想法，逐渐把子女送进英校，造成华校小学收生率递减，纷纷关闭。那些能生存下来的华校小学，都是一路来注重双语教学，由教会兴办的学校。华校生升学到教会的中学后都获益不浅，不少毕业后都精通双语，出路非常广，很容易找到工作。

除了教会的学校，当年的政府中学也培养了不少精通双语的人才。我认识的不少朋友，都是老华校生，他们都没有自哀自叹，有些还当过新加坡教育部的视学官、校长、副校长、内阁部长、警长、医生，以及各行业的高管都有。我和内人也都是老华校生，还好我们都把握机会进入教育界服务，无怨无悔地将所学教给下一代，贡献社会，为国家尽一分力。

那些白手起家的大老板很多也是老华校生，有些甚至只受过几年的正统教育。老华校生会感叹怀才不遇，可能是因为自己的机遇不好，不懂得把握机会，得不到他们所要的工作。人有时须经过磨炼，要越挫越勇才能翻身，把逆境转为顺境。不少从亚洲国家前来我国的莘莘学子，由于英文水平不到位，经过一番努力之后终于克服重重困难，会考都考到好成绩，顺利升上大学，甚至留学海外。

懂得多种语文对自己的益处多多，找工作更容易，也能与人更好地沟通。语文虽然重要，自己的心态也很重要，不敢接受挑战而存有抗拒思维，有如自己绑住自己的脚，是永远不会进步的。