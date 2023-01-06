交流站：春节唤回牛车水的热闹

牛车水是许多新加坡人熟悉的地方。百多年来，牛车水的变迁与发展实在很大。早年，它是华人先辈聚居生活的贫民区，今日它是一个繁荣的商业与旅游地带。

牛车水被称为新加坡的Chinatown，虽然我不是很喜欢这样的称呼，但是在牛车水处处可见传统中文招牌，这里也有各式各样的华人美食。你走在街道上，多数能听到本地人讲华语或广东话。每年的华人传统节日：端午节、中秋节、冬至以及农历新年，当地商联会与基层组织都主办规模大小不一的节日庆祝活动，吸引人潮，使市场活跃起来，传承传统文化是意义所在。

我目睹牛车水的起落兴衰数十年，也知晓它有说不完的故事。但是，我最喜爱的还是一年一度的新春牛车水年货市场非凡热闹的景象。

春节降临前，牛车水这里有规模最大的年货市场，它的历史悠久，最早期年货市场只限于宝塔街与丁加奴街一带。1983年10月起，牛车水街边小贩全部搬迁入牛车水大厦内营业，街市显得一片冷清。1985年起，新加坡旅游局与当地基层组织共同搞热农历新年的欢乐气氛，在主要街道张灯结彩，及主办节日演艺活动。最令人津津乐道的是亮灯仪式与春节年货市场。

本地人几乎都知道牛车水有个规模较大的春节年货市场，分布在宝塔街、丁加奴街及史密斯街，摊贩的应节年货种类繁多，应有尽有。喧闹叫卖声与新年歌曲播放声不绝于耳，这是春节年货市场的特色之一，引人入胜。

牛车水的年货市场由于冠病疫情的关系已经停办两年。今年“重振旗鼓”于1月1日正式开锣登场营业。虽然许多市镇都有办年货市场，但是，许多人还是喜欢到牛车水，多少办点年货，感受农历新年热闹的气氛，这似乎已是一种传统的惯例。

春节带来人潮，唤回牛车水的街市热闹，这是众人喜闻乐见的景观。