交流站：年底旅游之感慨

冠状疫情已逐渐缓解，我也在去年年底出国旅游，让自己认识并学习异国的不同文化风情。

我选择去了英国伦敦度假，长达13天的独游让我感慨万分。虽说英国人总体来说都很友善，服务态度很专业，可自从踏上英国国土，经历他们办事的方式和效率，以及目睹各名胜地区和街道、地铁站的环境卫生，不禁让我反思新加坡政府这些年，是那么用心良苦地为新加坡国人打造美好的生活环境，尤其是各政府部门的执法和推行政策法规，总能达到让国人受惠的目的。

新加坡的流动网络，覆盖率于2019年达到82％，几乎全岛都已有5G网络，无论在何处，即便在地铁里上网都通畅无阻，我国5G网络跟无线网络（WiFi）的速度是世界认可的。可在伦敦这十来日，网络相关部门的信息显示，英国未全面架设5G网络，在某些地段的地铁更是没有网络信号，这令我非常惊讶。走遍了伦敦街道，观察了伦敦地铁站设施，让我感觉似乎是回到1987年新加坡地铁刚起步的状态，卫生方面更是有待改善。

在寒冷的冬天，我走遍了伦敦各大名胜古迹，边走边反思，新加坡政府确实是把国人摆在第一位。无论是翻新公共设施、地铁更新、环境保护与卫生和交通安全，都达到世界级水平。在伦敦机场登机时，我也观察了机场周围的设施和系统效率，才了解新加坡樟宜机场管理系统以及卫生水准，为什么连续几年都是世界排名榜首。

结束了英国之旅，在樟宜机场下飞机到通关只需很短的时间，我还记得自己微笑地对关卡人员说，“这么多国家还是新加坡最好”，那关卡人员对着我一个劲地微笑说，“欢迎您再次回返新加坡”，而在领取行李时也只需短短的五分钟。

定期旅游，是为开阔自己的眼界，增加知识与人生境界。体验了异国的社会环境，再跟自己国家的标准相比，就会更懂得以一颗感恩的心去珍惜自己所居住的国家。