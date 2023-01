交流站：悼本地科技奇才沈望傅

创新科技创办人沈望傅于1月4日在睡梦中离世,令国人震惊。他才67岁,还有仍在奋斗的事业,也很重视健康,经常运动。或许,这就是人生的无常吧。

沈望傅出生于马六甲,在义安工艺学院(今义安理工学院)工程系毕业后,与友人在1981年创业,开始时是在一个小商场经营电脑维修服务的小生意。但在他和伙伴的刻苦钻研下,他们成功发明了声霸卡(Sound Blaster),一种让电脑的声音能被使用者听见的先进科技。

他的公司于1992年在美国纳斯达克上市。他也于2000年成为新加坡最年轻的亿万富翁。

然而,我认为沈望傅最珍贵的东西,并不是他的财富或技能,而是他无论是在成功或是不如意的逆境下,始终不忘初心。我曾在1999年读过他的著作《来自旧千禧的乱想》(Chaotic Thoughts Of The Old Millennium),至今印象深刻。这本书记录了很多他生活中的经历与特别的想法。

听说沈望傅很欣赏母亲的智慧,故事是沈母当年拥有一块小农地,但邻居们告诉她不必交地税也没事。然而,守法的老人家坚持一定要交,到了10多年后政府收回农地时,那些没有交地税者没有赔偿。沈母因有先见之明,才拿到全额赔偿数目。

许多人对沈望傅的评价是“他是一位曝光度很低的好公民与富豪,很多领导人都很欣赏他”。他经常捐款给本地贫困家庭的学生,有一次还捐了200万元成立基金会。

我记得沈望傅曾在20多年前,和我一位亲戚的11岁孩子有书信来往,也看过他的亲笔信。信中鼓励孩子积极向上,也不厌其烦地纠正孩子的错字,并希望送给孩子的书能帮助他在成长过程中取得成功。信中的语句充满童真与正能量,令我感动。他当时已经是一个很有名气的企业家了。

世事无常,沈望傅的突然离世,实在太令人惋惜了。因为他是我囯稀有的科技人才,我敬佩他那种无论是成功或失败,始终不会放弃自己所爱,继续发奋努力,一直到成功为止的企业家精神。

难得的是,他成功之后,不忘回馈社会,我想这才是新加坡社会所需要的企业家。

安息吧!沈望傅先生。记得你、尊敬你的人真的是不计其数,只因为有你,世界才能听到电脑发出来的美妙声音。