交流站：悼本地科技奇才沈望傅

创新科技创办人沈望傅于1月4日在睡梦中离世，令国人震惊。他才67岁，还有仍在奋斗的事业，也很重视健康，经常运动。或许，这就是人生的无常吧。

沈望傅出生于马六甲，在义安工艺学院（今义安理工学院）工程系毕业后，与友人在1981年创业，开始时是在一个小商场经营电脑维修服务的小生意。但在他和伙伴的刻苦钻研下，他们成功发明了声霸卡（Sound Blaster），一种让电脑的声音能被使用者听见的先进科技。

他的公司于1992年在美国纳斯达克上市。他也于2000年成为新加坡最年轻的亿万富翁。

然而，我认为沈望傅最珍贵的东西，并不是他的财富或技能，而是他无论是在成功或是不如意的逆境下，始终不忘初心。我曾在1999年读过他的著作《来自旧千禧的乱想》（Chaotic Thoughts Of The Old Millennium），至今印象深刻。这本书记录了很多他生活中的经历与特别的想法。

听说沈望傅很欣赏母亲的智慧，故事是沈母当年拥有一块小农地，但邻居们告诉她不必交地税也没事。然而，守法的老人家坚持一定要交，到了10多年后政府收回农地时，那些没有交地税者没有赔偿。沈母因有先见之明，才拿到全额赔偿数目。

许多人对沈望傅的评价是“他是一位曝光度很低的好公民与富豪，很多领导人都很欣赏他”。他经常捐款给本地贫困家庭的学生，有一次还捐了200万元成立基金会。

我记得沈望傅曾在20多年前，和我一位亲戚的11岁孩子有书信来往，也看过他的亲笔信。信中鼓励孩子积极向上，也不厌其烦地纠正孩子的错字，并希望送给孩子的书能帮助他在成长过程中取得成功。信中的语句充满童真与正能量，令我感动。他当时已经是一个很有名气的企业家了。

世事无常，沈望傅的突然离世，实在太令人惋惜了。因为他是我囯稀有的科技人才，我敬佩他那种无论是成功或失败，始终不会放弃自己所爱，继续发奋努力，一直到成功为止的企业家精神。

难得的是，他成功之后，不忘回馈社会，我想这才是新加坡社会所需要的企业家。

安息吧！沈望傅先生。记得你、尊敬你的人真的是不计其数，只因为有你，世界才能听到电脑发出来的美妙声音。