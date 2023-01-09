交流站：领取购物券所闻所见

社理会发放邻里购物券第二天，我也到住家附近的民众俱乐部排队领取。虽然我懂得操作智能手机，不过前两轮购物券都是使用纸本购物券，既成了习惯，也方便和家人共享。

领取购物券当天，目睹了两桩有待当局关注的事件。

当工作人员告诉一位坐电动轮椅的长者，他所要领取的购物券已被同住的某某人通过手机下载领走了，他听了顿时气不打一处来，大吼大叫，说家用也没给一分，如今购物券还敢领走。他问工作人员怎么办？工作人员露出一丝苦笑，表示无能为力，只有劝长者与家人好好商量，是否可还给他一半。长者听了似乎不能接受“一人一半”的建议，愤愤不平抱怨说为什么可以让家人领走属于他的购物券。看到这位长者的轮椅一直霸在工作人员办公桌前，久久不肯离开，引来了后面排队的人龙不满鼓噪。

另一位排在我前面，苦等了近一个钟头的老人也很冤枉。当工作人员告诉他购物券已被家人通过手机领取时，老人显得很失望，说自己没有智能手机，就想要纸本购物券。工作人员告知他一个家庭只能领取一份购物券，请他家人到民众俱乐部打印纸本购物券。老人露出一副无奈的神情。

这次同个家庭成员可代表全家领取购物券；也可通过智能手机下载，或到民众俱乐部打印纸本购物券的安排，既给大家带来了方便，也带来了困扰。