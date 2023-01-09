交流站：何必针对客工？

苏炳怡

读了交流站于去年12月30日刊登的投函《客工进赌场应付入场税》，想表达一些浅见。

本地客工数量不少，来自周围不同国家。为什么会有这么多客工？我想这与国人多不愿意从事一些比较辛苦繁重的工作有关。

我国的发展离不开客工的贡献，没有他们，房子可能没人建，路没人修，树没人剪等等。

上述投函说，观察到有客工三五成群，流连赌场，享受赌场冷气，喝免费饮食（其实只有饮料，没有食物）。即便这样，赌场老板也欢迎他们，不明白作者为何操这个心？

再说，有个别客工小赌怡情，又有什么过错呢？就算客工把辛苦赚来的钱输光，也是他们自己的选择。

本地有几十万名客工，赌场也开了10多年，至今为止，还未听闻有客工因烂赌而搞乱社会治安的事件。投函说，客工赌博是星星之火，可是这把火烧了10多年都没有燎原，作者又何必提出这个建议，让客工失去小小娱乐的场所和机会呢？

我相信绝大部分的客工，都是安分守己，勤劳工作，为了养家糊口而任劳任怨的。投函说，去赌博的客工有一两个害群之马就足已破坏无数家庭，危害社会治安，那其他去赌场的人就没有一两个害群之马吗？

政府对国人征收赌场入场税，是为保护国人，防止他们沉迷赌博。但是，政府也要平衡投资者的利益。在本地工作的外国人，政府可以收赌场入场税，但不应把矛头对准客工这些弱势群体。在我国工作的高薪外籍人士也会进赌场赌博，按作者的思考逻辑，输了钱会闹事，那后者犯的事，给社会造成的不良影响，应该会更加严重。