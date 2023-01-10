交流站：新加坡足球还能有作为吗？

“雄狮”新加坡国家足球队在1月3日的三菱电机杯亚细安足球锦标赛的最后一场小组赛中，1比4不敌“猛虎”马来西亚队，惨遭淘汰。我国足球队近10年来的表现和成绩实在令人失望。

在这10年里，政府的支持和商家的赞助，加上新加坡足球总会众理事尽心尽力的推动，难道就只能换来这样的结果吗？

雄狮曾于1998年、2004年、2007年和2012年四度夺得亚细安足锦赛冠军，距离上一次捧杯已是10年前的事了。推动足球运动必须从基础开始做起，如果新加坡足总能从最后一次夺冠起，以当年的队伍为班底，同时培养新进，多跟水平较高的球队如日本队和韩国队观摩比赛，循序渐进，总能闯出亚细安，进军亚洲杯赛，或许有一天真能闯进世界杯正赛。日本跟韩国这两支亚洲强队，近几届都成功争取到参赛权。

我还记得，我国前总理吴作栋在1998年曾经说过，希望新加坡在10年后能够打入世界杯正赛。他当年是看到赢得世界杯的法国队有很多归化球员，所以希望雄狮也可以效仿法国队。可是，20多年过去了，引进国外球员入籍新加坡的策略也尝试了，本土球员发展计划也推展过了，就只能赢得几次亚细安足锦赛冠军，依然无缘亚洲杯赛，更不必提奥运会男足正赛或世界杯正赛了。

我是一名乐龄人士，从1960年就关注新加坡足球，对1970年代加冷国家体育场进行大马金杯赛时，每场都满座的盛况记忆犹新。也清楚记得1977年，雄狮在1978年世界杯亚洲区第一圈预赛的附加赛与香港争夺进次圈赛的资格，还有那场扣人心弦，打败槟城队重夺大马金杯的疯狂赛事。然而，新加坡足球运动60多年来也就只能交出这样的成绩。

我认为，就像我国在1960年代开始建国历程，一切都要从零开始。我们的新加坡航空公司、樟宜国际机场、海港、地铁等，都能与时俱进，渐渐跟上世界水平。反观足球运动，就一直提不上来。难道足总不想把新加坡足球推上更高的领域？

可是要怎样才能办到呢？我们可以借鉴新航不断开拓国际航线，樟宜机场说服超过百家外国航空公司过境新加坡的努力。足总也可以参考日本和韩国是如何成为世界杯正赛的“常客”，让雄狮能在国际赛事上争得一席之位。