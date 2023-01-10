交流站：学校重视学生的全面发展

答复

谨答复《联合早报·交流站》于2022年12月29日刊登的林子峻读者投函《教育制度应重视培养情商》：

我们感谢林读者的投函，提出协助学生培养情商的重要性。

学校向来非常重视学生的全面发展；这包括价值观、品格以及社交情感健康。通过学校的品格与公民教育课，学生将学习如何调整他们的情绪，建立正面的人际关系，培养对他人的同理心，以及负责任的决策。教师也培养学生的思维与技能，帮助他们在面对挑战时能够从容应对。这些技能的学习，也通过课外的课程辅助活动、学习之旅以及户外探险学习营进一步巩固。

林读者去年身为一名中一学生，应该有机会见证教育部近几年来的系统性改革，以调整过去过度重视学术成绩的思维，扩大成功的定义范围，鼓励培养终身学习的乐趣。林读者也是参与2021年小六会考新积分等级制度的第一批学生。这项新制度是为了减低年幼学生对考试成绩的微差过于重视，以及互相攀比的心理。正如林读者于2021年7月3日在《联合早报·交流站》的投函《小六会考积分等级制度利多于弊》中指出，新积分等级制度也旨在腾出更多时间，让学生探索课堂以外的兴趣。今年全国小学和中学将取消所有科目的年中考试，让学生有更多时间和更大的空间从事自主学习活动。

在我们逐步推进这些改革的过程中，学术考核对了解学生的学习进度以及需求依然至关重要，让学生在每个学习阶段，都能够接受针对性的指导。

教育部将继续确保课程跟得上时代的需求，为学生提供全面发展，并且与家长建立伙伴关系，让学生培养出在生活中取得成功所需的技能与价值观。

（作者是教育部学生发展课程司（第一司）统筹司长卢炜桢）