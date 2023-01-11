交流站：为何银行OTP形同虚设？

1月6日，我在cheaptickets.sg网站上购买机票。来到最后的付款环节，网页上显示使用信用卡支付不收取额外费用，我便仔细检查所付金额，确认无误后，输入星展银行信用卡的信息，点击下一步进行支付。网页来到最后一步，须要输入银行发到手机的一次性密码（OTP）。收到OTP后，我正打算输入网页时，突然发现所须支付的金额与之前不一样，比早前确认的多了一些。我决定不输入OTP，暂停支付。当我打算返回上一页查看付款金额为什么改变时，网页上的信息已消失；与此同时，手机收到银行发来通知支付成功的短信。

我随后联系cheaptickets.sg，又仔细查看收到的机票和付款收据，才发现商家是在付款的最后一个步骤，加入了一笔48元的“支付费”（payment fee）。

我之后联系银行，得到的答复更让我震惊。大意是这个OTP是否有效，取决于商家是否选择使用它。如果商家选择不使用OTP认证，那么即使消费者不输入OTP，也不能阻止这笔交易通过。

我有以下两个问题希望解惑：

一、商家在网上交易的最后一步输入OTP时，悄悄加上一笔费用，是否属于变相的欺诈行为？

二、由星展银行发出，本应该是为了保护客户利益的最后一道防线的OTP，居然形同虚设，那不是多此一举吗？