交流站：室内空气质量监测的重要性

我全力支持可持续空间行动联盟1月4日推出的室内空气质量行业准则。这已不是第一次讨论室内空气质量的问题，最大的阻力是公众对空气质量不了解和没兴趣。

如果不是这三年的疫情，很少有公司会检讨建筑物的通风设计。因为过去雇主对室内空气质量一般都不太重视，只注重设计的能源浪费和控制，所以很多现代办公大楼都是密封式的，窗口完全不能打开，新鲜空气只能用冷气新风系统导入，如果新风系统故障，空气不流通，就有麻烦了。

除了关注商家入口室内用品、家具和装饰品的甲醛排放，也不应忽略室内的挥发性有机物（volatile organic compound）的存在，因为挥发性有机物也是一种有害气体。

国际的室内空气质量标准一般监测五个指数，即温度、湿度、二氧化碳、PM2.5细颗粒物和挥发性有机物，符合标准意味着室内空气质量是安全的，员工可以安心地办公。达标的室内温湿度能确保工作场所的舒适度，监测二氧化碳、PM2. 5细颗粒物和挥发性有机物的指数，可以了解空气流通的效率。

提升环境的空气质量、健康和安全标准，也是提高员工生产力的一环。

安装室内空气质量监测器能有效检测室内空气污染，也是节省能源的有效方法之一。办公室人少时，可以降低换气率；下雨天室内温度下降时，可以减少冷气的输送；根据所收集的数据，以及不同时段的空气质量来调整换气率，这些都是采用数据分析的智能化解决方案。

希望政府机构、企业和商家能协力打造一个干净且健康的工作空间，让职员上班时感到安全舒适。