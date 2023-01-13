交流站：优秀国民的好榜样——沈望傅

沈望傅在1999年底为了迎接千禧年，立下一个“毛骨悚然”的目标，要写“一本很特别的书”，而“它必须能刻骨铭心，永远保存下来，必须是一件仿佛不可能做到的事情”。他本着“越是艰难越向前”的傻劲，在“不可能”的期限內（六个星期）完稿，1999年12月31日出版了中英文版的《来自旧千禧的乱想》。

这本别具一格的著作，当中还包括沈望傅以《逆水行舟》（Against the tide）为题的中英文演讲內容。其中他相信“逆水行舟，不进则退”，又在《人活着为什么？》中提出了“成功是得到你所要的，快乐是要你所得到的”。他也反思“你一生中在追求什么？”说“生活就如登山”，而这就需要“自我实现”的推动力，从而“越是困难越向前”。

有关“成功的秘密”，他强调应该自已刻苦地去寻找，去发掘，才能把它们“內化”，化成己有。“成功的要素”则概括了天时、地利及人和。这当中就涉及IQ（聪明智商）、EQ（情绪智商）及AQ（逆境智商）三大理念。

自称是“科技痴”“华文痴”“新加坡痴”，同时也是不喜欢从事简易工作的沈望傅，本着“创新是一个使命、创新是一个理想、创新是一个梦”的信念，一生坚持创新并热衷于开发研究，可谓胡思乱想梦成真、不枉人间走一回。

我于2000年1月13日的《联合早报》发表了一篇题为《一个优秀国民的好榜样》的文章，略述了当年沈望傅捐出200万元予弱势群体。他语重心长地指出：“你可拥有所有的财富，但你的心却仍旧贫困。”总之，“慈善是好的，但好的动机却更为重要！”凡此种种，无不彰显了他的关怀与分享的宽阔胸襟与大爱精神。除此之外，他也不遗余力推动我国的艺术发展，为本地文艺事业作出巨大贡献，充分体现了人道情怀。

逝者已矣！除了衷心赞赏与无限怀念，沈望傅更是你我学习的好榜样！