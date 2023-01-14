交流站：诈骗分子心中少了一把尺

阅读《联合早报》，惊闻前记者潘星华女士在20天内被中国“假公安”骗走300多万元。令人纳闷的是，连她这么高学历很有见识的人，都会轻易地陷入诈骗分子的圈套，更何况一般平民百姓。

诈骗分子无孔不入，花样层出不穷，道高一尺魔高一丈，防不胜防也得防。

我国已向智慧国的愿景迈进，多功能手机和先进的互联网已成为国人每天生活中不可或缺的工具。科技越发达，诈骗分子反而更活跃也更有机可乘。他们会根据对象，精心设计各种各样的骗局和陷阱。国人在接到短信或电话时，倘若一时惊慌失措不加思考，便信以为真；抑或贪念所致，贸贸然点击链接，就会中招，任由他们摆布。

尽管在报章、海报、电视频道、政府部门和警方频频发出呼吁，迄今诈骗案不降反升，而且被骗金额屡创新高。诈骗分子把一些人一辈子勤劳工作，省吃俭用存下的积蓄都要骗走，真的是良心给狗啃了。

根据媒体报道，被捕的诈骗分子中，最年轻的只有10几岁。年纪轻轻就胆敢做违法的事，他们或以为自己年纪轻，可以逃过罪责，那就错了！

今时今日环境改变，家长忽略了家教的重要，没有好好灌输子女做人处世的道理，使一些年轻人利欲熏心，不计后果，重视金钱胜过一切。他们不择手段，凭着对新科技的掌握，加上思想和心智还不够成熟，心存贪念容易误入歧途。

为了取得震慑作用，惩治诈骗分子不应手软，一个都不能放过。在此建议：未达法定年龄的诈骗者，直接送进感化院；已达法定年龄，哪怕是超过50岁，也可以施以鞭刑。外地公民涉案者永远禁止入境。

法律应与时并进，抑或可以通过国会辩论修法，才能够符合新时代出现的犯罪行为。

打击诈骗分子须要各国的合作，分享信息，通过国际刑警追踪取缔和引渡，将他们绳之以法。