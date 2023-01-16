交流站：教育改革的几点思考

教育部在新学年开学之际，推出了一系列重大改革措施，可谓大刀阔斧，令人赞好。

继小六会考积分制改革后，2023年开学第一周，教育部长宣布全面取消中小学所有年级的年中考试、全面落实科目编班制度取代分流制；从2024年起，不再分快捷和普通源流；并将初级学院直接收生计划增至20%。

这些教育改革措施正有条不紊地推进，不难看出政府和教育部对培养未来人才，改善教育政策的决心和魄力。

十年树木，百年树人，培养人才是百年大计，影响新加坡未来的走向和发展。对这次教育改革的力度，我表示支持和赞赏，因为它利在当代，功在千秋，所带来的好处是显而易见的。

首先，让教育回归到以人为本的正途上来。取消年中考试对学生学习有益。因为教育是一场马拉松，不能只靠一两次考试论成败，考到状元又如何？新加坡要发展，需要的是德智体群美全面发展的人才，“全面教育”才是未来储备人才的主要方向，而不是培养一些“考试机器”。

其次，取消年中考试，对师生双方都有利：教师有更多的时间进行教学规划，开展教研，用有吸引力的创意教学法，吸引学生的学习兴趣，激发学生主动学习的潜能，并发展学生的创造思维，适应未来社会发展，以应对未来世界的不确定性。

取消年中考试，让学生将应付考试疲于做题的时间，腾出来探索学习的兴趣，减少对考试分数的倚重。与此同时，也能纠正家长“一考定终身”的误区和对名校的过度追捧，让学生能更深入地自主学习。

另外，这些举措聚焦“全面教育”，在中学全面推行科目编班，让学生根据能力修读适合自己水平的科目，一定程度减缓学生的考试压力，不再把学习当成苦差事；与此同时，扩大对优秀的定义，让更多来自不同背景、拥有不同优势和特殊才华的学生从直接收生计划中受益，利于多方面培养和选拔人才，让莘莘学子有“天生我材必有用”的自信，让新加坡社会呈现“百花齐放，人尽其才”“不拘一格选拔人才”的勃勃生机。

这次教育改革以学生为本，符合“全面教育”的教学理念，让教育进一步回归以人为本的正途，利国利民，值得称赞。