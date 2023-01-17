交流站：癸卯兔年纵横谈

2023年岁次癸卯，人们喜迎灵敏可爱的兔子。关于兔子，有不少典故和比喻，寓意深长，颇堪玩味。

不少人都知道“守株待兔”这句成语和典故，比喻死守狭隘经验，不知变通，也可形容某些人不愿努力而希望有意外收获。这个典故出自古籍《韩非子》。

“兔死狗烹”颇有警示作用。《史记·越王勾践世家》提到“飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹”，《韩非子》记载“狡兔尽则良犬烹，敌国灭则谋臣亡”。这个典故通常用在统治者杀害功臣，更广泛的意思是“没有利用价值，就把曾作贡献的人废除”。

“狡兔三窟”出自《战国策》：“狡兔有三窟，仅得免其死，今君有一窟，未得高枕而卧也。请为君复凿二窟。”比喻人们为了自身安全而多设藏身的地方，或者思考多种避祸的策略。

“见兔顾犬”出自《战国策·楚策四》：“见兔而顾犬，未为晚也。”看到兔子，就回头叫唤猎犬去追捕，比喻动作虽然稍迟，但赶紧想办法，还来得及。

“兔角龟毛”出自《大智度论》第12巻：“如兔角龟毛，亦但有名而无实。”兔生角，龟长毛，都绝无此事，当然是有名无实。

“兔死因毛贵，龟亡为壳灵”的意思，是兔子被宰因为兔毛贵重，而乌龟被杀是因为龟壳可供占卜。这句俗语比喻人或事因其美好而遭灾祸。

“龟兔赛跑”的寓言，许多人都不陌生。骄傲的兔子和坚持不懈的乌龟，一个快跑一个慢爬，结果乌龟赢了。这个寓言提醒人们，不可轻视他人，虚心使人进步，骄傲难免落后，应该踏实做事。2018年8月，《科学报告》杂志刊登美国生物学家的研究成果，在龟兔赛跑中，若用它们一生的运动量来衡量，乌龟肯定赢得胜利，因为乌龟一生走的公里数比兔子更多。

岁月飞逝，送虎迎兔，抄列一些吉祥语，以增添佳节喜庆气氛：

一、寅去卯来腾瑞气，虎归兔到发祥光

二、兔岁初临，健步已驰千里；虎年虽去，雄风犹镇八方

三、虎镇千山，虎威常励英雄志；兔营三窟，兔智频催改革风

四、虎岁三十，爆竹声声辞旧岁；兔年初一，红联对对迎新年

五、兔岁来矣，劝君记取龟兔教训；虎年去也，祝您发扬龙虎精神

六、虎啸千山声声响应，兔驰万里步步腾飞

兔子机灵敏捷，冲劲十足，祝愿全体国民也像吉兔一样，在癸卯年继续奋勇前进，随机应变，康泰吉祥，创造更美好的生活。