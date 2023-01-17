交流站：应适当处理人品与素养问题

黄声扬

《联合早报·交流站》近日有两名读者以米养出不同的司机和搭客一事发表意见。我读了不禁想起一则12年前也是有关司机和搭客起争执的社会新闻。当时报章大幅报道，图文并茂，轰动一时。如今不妨重温一下，或许会给其他读者一些新的启迪。

话说当时有五个人在司机拒载后，仍然携带轮椅强行登上并无提供停放轮椅空间的新捷运巴士。搭客坐下拒绝下车，司机也不肯开车。不开车是执行公司规定，而执意拒绝下车的理由是有年迈老者，也难以召德士，以及巴士没贴上禁令告示，更谴责司机不通情达理和不公平。双方坚持不下，竟在车上僵持了六个小时，导致车上其他20名搭客不得不下车转搭另一辆巴士。最后连维护社会秩序的警方也召来，竟也调解不了，白白浪费了警方的宝贵资源。

诚然，这个只为了让自己获得善待与优惠，罔顾他人安全的行为，是极为自私和无理。这起事件不仅耽误了其他搭客的行程，还导致一辆巴士闲置停驶，扰乱与打断巴士公司既定的行车表，造成大众的诸多不便，难道这就是这些人所谓的通情达理和公平？

最后巴士公司为表达善意予以优惠礼待，特地安排能载七名乘客的豪华德士，把蛮横刁钻的搭客载送回家，简直荒谬到匪夷所思！这种明明给他人造成干扰，破坏社会秩序的行径，远比少付车资或不扫卡搭霸王车的行为还要恶劣，但最后竟还得到厚待，风光地扬长而去！如果来者是十余人，那是否得召来豪华冷气旅游巴士不成？对付这种刁难的恶客难道就只能姑息与容忍，甚至动用公司资源来讨好？

世界上没有一种米能养出人的品德和素质，只有家庭、学校、社会乃至国家的教育素质与道德风气才能。人们依其品性与素养所作出的行为，任何具有执行力的机关和团体都应适时予以赞同和表扬，或是加以否定和严厉谴责。

这是一种义务，也是社会责任。

从日常社会事态所见，国人是否太骄纵一直是不少人议论的课题。但毋庸置疑的是，如果一味讨好和迁就，只会助长这类强词夺理的霸道恶行，也无助于打造优雅社会。