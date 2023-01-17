交流站：改善政府托儿所工作环境

唐愫英

为了应付日益高涨的生活费开销，产后妇女多选择出外工作，双薪家庭成了本地的普遍现象，而托儿服务基本上解决了他们的后顾之忧，而且低收入家庭在这方面更是获得政府的大量津贴。

不过，另一方面，幼教工作者除了本着爱心教育幼儿，也承担了极大的压力和责任。幼教是需要大量人力资源的行业，由于缺乏人手，幼教业者天天在刊登征聘幼儿看护者。

根据我在政府托儿所工作的体验，究其原因，除了工作压力大，环境也是问题。在照顾婴幼儿时，幼教人员没有椅子可坐，苦了我们这群有证书和经验，又乐于看顾婴幼儿的乐龄人士，每天只能抱着婴幼儿辛苦地爬上爬下，造成腰背膝酸痛等等问题，这与政府鼓励乐龄人士终身学习，中途转业的政策似乎背道而驰。纵然我们多么疼爱婴幼儿，但在身体难以负荷的情况下，只能无奈地打退堂鼓。因此，我们希望有关当局借鉴一些私人托儿所的做法，除了在地板舖上大面积的软垫，也增设软垫椅子。

哄幼儿睡觉须花很长时间，但稍有动静，孩子就生龙活虎起来。幼教人员不是三头六臂，无法同时轻拍多名婴幼儿入眠，若能像私人托儿所一样有摇摇椅，就能同时哄多名婴幼儿入睡，效率会更高，也能更好地解决幼教行业人手不足的问题。

希望有关当局体谅我们的苦衷，改善工作环境，让有看顾幼儿经验的乐龄人士达成继续就业的心愿。