交流站：生活中的环保举动

我觉得环保是一项大工程，如果每个人都尽自己的本份，也能发挥“以微小的力量改变世界”的催化作用。若每个人秉持着这样的心态，环保的愿景指日可待。

这里分享一些居家环保建议：

一、家里稍有损坏的用品或家具，例如表面有损坏或其他部位松脱，可以通过简单的维修后再继续使用。只要在市面上购买一些设计接近的粘贴纸，就能遮盖损坏的表层，犹如新的一般，不必浪费钱购买新家具，既环保又省钱。在目前通货膨胀严重的情况下，一举两得，何乐不为呢?

二、家里若有想丢弃的物件，可以发挥巧思，重新评估是否有再循环利用的价值。例如家中如果有已经损坏的长形多插座延长线，若将外壳拆开，除去内部的电线以及零件，并在外壳底部表面的多个凹洞上，植入小钩子，然后再装置在墙壁上，就能摇身一变，成为有创意的钥匙集中挂件，为废物赋予新生命。

三、每当朋友或亲戚要搬家时，一般上会直接丢弃好多依旧可以续用的家具用品。这时我们不妨通过信息的分享，送出别人家中缺欠的家具用品，延长这些东西的寿命。

四、定期为家里的铁质窗框以及大门铰链上润滑油，避免生锈，延长使用的寿命；有效的维护其实也是一种环保举措。

这些例子看起来微不足道，却是每户家庭都能够做到的。若是人人都具备这些简单的知识和技能，长远来说是一股不可忽视的环保力量。