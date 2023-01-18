交流站：在行人天桥安装电梯并非易事

谨答复《联合早报·交流站》于1月10日刊登的张维昌读者投函《对乐龄形同虚设的行人天桥》：

设置斑马线或有交通灯的行人过道，是为了给年长者、携带婴儿车的家庭和残障者，享有无障碍通道的便利。此外，在行人天桥安装电梯，是我们改善通勤基础设施的其中一项措施，以建立一个便捷、连接良好和具包容性的陆路交通系统。

陆路交通管理局在2018年后新建的所有行人天桥都安装了电梯，以提供无障碍通行。至于现有行人天桥，除了建造电梯井和装置电梯厢，陆交局也须做实地勘测，为个别地点作出设计调整，并展开地下公共设施改道工程。在现有行人天桥翻新和安装两台电梯的费用高达300万元，每年的保养费用约为4万5000元。

考虑到所涉及的成本，加上陆交局管理全岛近600座行人天桥，目前优先考虑在公共交通枢纽和医疗机构附近的地点安装电梯，以让更多年长者和行动不便的通勤者受益。

截至2022年12月，77座行人天桥已逐步安装电梯。另有30座行人天桥将在未来两年内安装电梯。我们还将在另外250座行人天桥的地点展开可行性研究。安装行人天桥工程的最终数目、地点和工程时间表，须待研究完成后才能确定。

陆交局在改善通勤基础设施的同时，会继续为行人提供安全过马路的无障碍选择。我们也谨提醒行人，为了所有道路使用者的安全，请使用适当的行人过道。

（陆路交通管理局基础设施设计与工程组副总署长何佩敏）