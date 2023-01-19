交流站：骗人钱财晚上睡得着吗？

1月11日《联合早报》头版新闻标题《退休记者遭假公安诈骗20天被转走300万元存款》。内页有这宗诈骗案的当事人，前记者潘星华现身说法，把三年前受骗的经历细说从头。坦白说，即便很用心地阅读整个案件，也很难清楚明白骗局的来龙去脉，精心策划的诈骗案，自有它复杂的地方。一个整体印象是，骗徒太厉害了，还安排假“女警官”上门递交文件，也用牛皮纸信封，一切很有中国官方的味道。

受害人是前女记者，倒不是富有到银行户头有300万新元的存款，而是在受骗的情况下，跟朋友借钱，甚至跟大耳窿贷款，存入自己在中国的浙商银行账户，辛苦钱就这样被转走，这才是最痛心的事。

事情发生在三年前，三年前防诈骗意识没有今天普及，这伙骗子以要冻结受害人在中国的银行账号为饵，令受害人紧张而掉入设计好的陷阱。这个人生大劫令人痛彻心扉。人有恻隐之心，受害者的伤痛，听到的人都感同身受。

受害者是前资深记者，资深记者受骗，说出来会让人笑话，可真实的个案是活教材。我为受害者肯挺身而出，以自己的经历警惕其他人，感到可敬可佩，也谴责诈骗分子心中少了一把尺，狠毒地骗取别人勤劳工作，累积下来的毕生储蓄，良心何在？人在做，天在看，举头三尺有神明，骗人钱财的人，晚上还能安睡吗？