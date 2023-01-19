交流站：小心电话诈骗新手法

最近公司收到一通据称是从新电信技术部门打来的电话，说我们公司的新电信网络路由器，链接到40至50个非法的用户的电脑或电子产品。当时，接电话的同事问我应该怎么处理？公司的网络一向来是我负责的工作，于是要求对方直接再拨电话联系我。

我接了电话后，对方重复他是新电信技术部门打来的，发现我们公司的路由器有问题。他询问路由器上，有几个链接的灯一直闪着，要帮助我清除这些非法的链接，要求我授权他连接我们的公司路由器。我当时怀疑有诈，要求他直接上门帮忙解决问题，对方二话不说直接挂上电话。

过后，我打电话去新电信技术服务平台确认，但是非常失望的是，新电信的服务热线，接线的是机器，过程中须要点按层层选项，花了我不少时间，却还是没能联系上技术部，最后只好放弃举报。

近来，电话网络诈骗手法层出不穷，骗子为了盗取各种信息，假借政府部门、银行或快递公司名义行骗，现在也出现假装成电信公司行骗。万一不谨慎，听信了电话另一端编造的故事，就很容易上当受骗，或被对方以锁死网路系统资料勒索，最后损失重要的息信数据和钱财。

总而言之，当接听到来历不明的电话时，千万记得不要因为一时恐慌，泄露重要的信息，例如密码、用户编号、证件号码、公司财务数据等机密内容，一切小心为上。