交流站：商家自主参与邻里购物券计划

谨答复《联合早报·交流站》于1月11日刊登的陈丽珠读者投函《组屋超市无法使用邻里购物券》和1月13日刊登的欧丽明读者投函《邻里购物券无法在邻里超市使用》：

今年的社区发展理事会邻里购物券计划（CDC Vouchers Scheme）于1月3日推出。每户新加坡公民家庭可领取价值300元的邻里购物券，其中150元可在参与的邻里商店和小贩摊使用，另外150元可在参与的超市使用。这一平均分配的做法，可继续为参与邻里购物券计划的2万零300家邻里商店和小贩摊提供业务支持，同时让居民也能在符合条件的超市消费。

这次另外分开设立的“社理会超市购物券”，是为确保参与的小型邻里商店和小贩摊，能继续受益于邻里购物券计划。大型连锁超市，包括位于邻里的超市，因地点方便居民，而受邀加入今年的邻里购物券计划，成为参与超市。目前，新加坡公民家庭可以选择在全国各地300多家参与超市的门店使用邻里购物券，随着另一家大型连锁超市正在进行最后测试，这一数字将很快增加。

我们不断鼓励商家加入计划，继续接受邻里购物券。不过，若现有商家决定不参与，他们有权这么做。

社理会将继续与广大邻里商店和小贩摊接触，让更多商家受益于邻里购物券计划。此外，社理会也会继续与符合条件和对计划感兴趣的超市，以及有意参与计划的连锁超市合作。邻里超市若有兴趣加入邻里购物券计划，可通过社理会网站（http://vouchers.cdc.gov.sg）登记。

我们再次感谢两位读者对邻里购物券计划的关注。

（人民协会社理会策划与发展署高级理事长林家妤）