交流站：独居老人生活值得探讨

林潮发

我国人口老龄化迅速，不少国人选择不婚或迟婚，有些结婚又不想生儿育女，造成人口替代率下降，政府忧心忡忡，国人则无动于衷。近几年来，政府已连续推出多个优惠和奖励措施，也给产妇好几个月的产假和婴儿奖励花红，但效果还是欠理想。

许多银发族不喜欢与儿女同住在一个屋檐下，是有难言之隐，他们不希望因为代沟问题而把关系闹僵，想让年轻人有多些空间和隐私。

不婚、迟婚或是老伴已逝，造成今日有不少老人独居。独居老人绝大多数都是靠过去勤俭攒下来的积蓄节俭度日，生活不易。那些行动自如，生活可以自理，不用假手于人的还好；那些行动不便，需要旁人协助的，真的是很困难。他们有些碍于面子，不敢向人开口求助；有些则不知要怎样求助，以致生活陷入困境也无人知晓。

人老了难免百病缠身，什么时候双脚一伸，谁也算不准。媒体曾有一则这样的报道：“不怕生前惹人厌，只怕死后没人知？”话说某组屋区有个独居老人，时常把纸揉成团丢向邻居的门口，邻居以为他有这个怪癖，不加追究帮他捡了丢弃。后来邻居才察觉，已经有多天都没发现大叔丢弃的纸团，又闻到一股腐尸味从大叔家里散发出来，报警后才发现人已经逝世。

不久前一位老友告诉我，一些老朋友由于平时少见面，所以每日不间断地通过应用，传视频或短信互报平安，有时会用同样的话语或字句，有人嫌烦还说为何要传那些垃圾给他。老友和我都不赞同他的看法，认为疫情阻断人与人往来这段时间，发短信和视频彼此关心问候并没有恶意，应该接受才对。倘若有一天不再收到老友的问候信息，可能就是那位老友已经不在了。

独居老人死后无人知的新闻近几年来已发生好多起。这是个日趋严重的社会问题，应该认真探讨。或许各选区的基层组织和相关慈善团体义工们可以动员起来，不时给予独居老人一些帮忙与慰问，除了定时拜访他们，也给他们一些需要的援助和带他们看医生。希望有关单位能够召集更多义工帮忙，把范围扩大到所有需要协助的独居老人。倘若左邻右舍发现独居老人已多日不见，就不要犹豫，应立即报警寻求援助，或许还能救到一命。我国处处有温情，行善积德不落人后，对独居老人给予多一点关心，应该没有问题吧？