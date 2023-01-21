交流站：帮助特需儿童家庭欢喜过年

陈惠谦

农历新年在即，本来家家户户应该是欢欢喜喜地准备过年的。可是，对于家中有特需儿童的家庭，这或许是雪上加霜的时刻。

有个朋友透露，“我们家多年来不庆祝佳节，农历新年也一样。因为患有自闭症的孩子情绪容易不稳定，带出门拜年时，常有诸多不愉快的事发生，后来我和太太对过年就意兴阑珊了。多年下来，我们的农历新年和平日没两样”。还有一位年轻的母亲，因为孩子对声音过于敏感，也不敢带孩子去拜年。她说：“我儿子一听到不熟悉的声音就会捂住耳朵，面露痛苦。就连一个婴儿的哭声也能把我15岁的儿子弄哭。如果不迅速把他带离现场，情况会一发不可收拾。”

这些朋友不是选择低调过节，就是干脆不庆祝节日。我也育有一个有中度自闭症的18岁儿子，对于朋友的这些经历了然于胸，也明白家家有本难念的经。可是，我更明白朋友的选择都是无奈之举，有谁不想欢欢喜喜过年呢？借此，我想提出两点建议和大家分享：

一、接纳：如果在拜年时碰到亲戚朋友有特需孩子，请对孩子和他的父母表现多一些善意和接纳。你可以多给孩子一个小红包，也可以说些鼓励的话。如果真的不知道该怎么做，哪怕只是轻轻点头，多一个微笑也是很好的，重要的是让他们感受到被接纳。去年的农历新年，我的一位好友就很有心，他知道我儿子不善沟通，却善于组装东西，就建议让他小学三年级的儿子为我的儿子示范组装电子线路。这一来，两个孩子建立了互动，身为父亲的我们，也为那一幕感到欣慰。

二、等待：如果过年期间遇到特需孩子情绪失控的场面，请腾出空间和时间，让父母安抚孩子。如果情况影响到自己的孩子和其他家人，请借这个机会教导他们学习以同理心去看待。若干年前的一次农历新年，我儿子就曾在新山的朋友聚会中情绪失控。朋友当时的反应就是主动腾出地方让我们安抚孩子，也没问东问西。大家处之泰然，像根本没事一样，等待孩子情绪平复。过后，我儿子也和其他孩子一起，体验了在新加坡绝对没法体验的乐趣，那就是放爆竹！

简单的接纳与耐心的等待，通过了解和体谅，可让一大家子团聚一起，欢欢喜喜共度一个又一个更有意义的农历新年。