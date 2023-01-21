交流站：噪音导致我看心理医生

吴义民

自从楼上邻居在大约三年前把整个单位租给外劳后，我家就没得安宁。他们一天到晚都发出不同的噪音，不是关门就是拉家具，不是重物掉落地上就是走路发出巨响。白天就不说，晚上睡觉时间也是如此，甚至半夜三更他们都在忙着，造成我每晚都无法睡好。

起初，我上楼向他们很客气地说明问题，他们也表示歉意，我还自掏腰包买了八张椅子和一张床的塑料椅脚套，帮他们套上去。其他像木床、桌子和沙发的脚就没装上塑料套，因为它们的型状不一，而且他们也说不会移动这些家具。虽然拉椅子的声音解决了，但还是有其他声音。

我找屋主谈，找议员求助，也向建屋发展局投诉，都无法解决问题；找社区调解中心帮忙，屋主也没回应。每次投诉后，噪音情况虽有所改善，但好景不长，几个星期后就再次出现，令我感到非常困扰。

经过这么多次的投诉，噪音虽是少了，但一些关门和重物撞击地上的声音，依旧是一种折磨，尤其晚上夜深人静，突然“碰”的一声会把我从睡梦中惊醒。这导致我对这些噪音有恐惧感，每天回家就感到很害怕，心跳加速，只好向心理医生求助。

我感觉求助无门，希望有关部门能慎重看待这个问题。我也曾出席去年9月的邻里噪音讨论会，谢谢讨论会关注我的问题，请让我知道后续会怎么处理。