《交流站》每周六选刊过去一周网民在《联合早报》面簿页面及早报Kopitiam面簿页面的谈资，让报纸读者也掌握网上民声。

平价超市防偷窃 奶粉陈列上锁

超市有一大堆收银员，却没有巡查员，所以要偷东西太容易了！【Monica Liu】

不稀奇，马国也是一样，上锁还追加感应器。【卓东胜】

直接放在收银台卖，好像卖鲍鱼一样。【Jenny Angel Koh】

客工宿舍殴斗闹事

大家都是在此地讨生活养家糊口，没有必要互相动粗。打赢的人已是违法，有可能受惩罚。打输的被打伤，皮肉痛外或许还须花点医药费。所以说参与者都是输家。【Tan Michelle】

那么多人住在一个这么小的地方，双方发生磨擦有時候是无法避免的。如果老板或主管有出面调解，事情就不会发生。现在最好的办法就是将闹事者都送回国，禁止再来。【Chah Moh Ng】

出来是求财而不是求气。打架真的是很无脑。【Lee Fook Siong】

新西兰总理阿德恩突然宣布辞职

拒绝国会为她加薪，这种至高无上的情操不是无良政客所能做到的。【Yeo Miang Hock】

一个成熟的政治家，既知道在何时登上政治舞台，也知道在何时退离政治舞台！【刘建新】

年轻人最易陷求职、电商和钓鱼骗案

人们之所以会被骗主要是基于两种心理因素，其一是贪，人只要有贪念，就容易受骗。另一种就是怕，骗子知道有些人害怕政府部门，所以喜欢冒充政府人来行骗而且可以得逞。作为一般人，有时候我们真的分不出真假，所以我希望有关部门能有更全面的措施，好让广大的人民可以安心。【Charlie Chua】

最重要的是不要有贪念，不要有色心（骗徒用女色引诱），不管对方用尽什么法宝，肯定都无法打动你的信念。现在求职骗案层出不穷，而且受骗的几乎都是求职的年轻人，骗徒就是利用他们急找工作的弱点，年轻人才会轻易受骗。【Chu Pee Lee】

老年人无奈：购物券被家人领走

邻里购物券被孩子“秒杀”，家家有本难念的经。孩子是自己生、教、养大的，养儿越来越烦恼。【Janet Ho】

子女学会了赚钱生存的本领，但却没有学会家庭道德教育，这是父母的错，也是教育制度的欠缺！【Joseph Lim】

让儿女受教育是父母的责任，但可怕的是毕业成家了忘本，反过来不养父母，类似新闻很多。希望做人儿女的懂得报恩父母。【Hong Keow Chua】