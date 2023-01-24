今年的春节来得比往年早，新年前人们忙着打扫房子，采购年货，超市或巴刹里的食材价格好像比往年涨了约10％至20％，通货膨胀开始走进家家户户的菜篮里了。但老人家说，无论景气是好是坏，年总是要过的。因为新年总会给人们带来新希望，而希望是推动人们努力工作与学习的最大动力。

我在兔年有三个愿望：

一、希望大家保持维护健康的好习惯。冠病疫情肆虐全球已经三年多了。人们开始逐渐习惯各种抗疫措施，政府一直不遗余力地在保护国人健康方面投下巨资。但毕竟健康是非常个人的事，希望国人能在出入人多的地方时，继续养成戴口罩的好习惯。

二、希望大家养成良好的饮食习惯，也保护用餐环境的卫生。新加坡号称美食天堂，全岛目前有超过100个小贩中心，政府还会陆续增建更多小贩中心；今年有四个新小贩中心会开始营业，另外还有七个正在规划和兴建中。但如果国人没有良好的饮食纪律，这些为人们提供美食的“世界文化遗产”——小贩中心，很可能会成为影响饮食健康的根源。

三、希望大家多多运动。生命在于运动，运动是一种生活习惯，一旦养成会终身受益。良好的运动包括散步、爬山、游泳、打羽毛球等。许多人喜欢清晨到公园散步，这是个好习惯。新加坡统计局最新数据显示，国人2021年的人均预期寿命为83.5岁。我们应该保持良好的生命素质，因为如果长寿但身体不健康，那长寿又有什么意义呢？

记得李显龙总理曾在2021年国庆演讲中唱了《春天里》这首歌曲的一小段，吸引了国人的眼球。在疫情仍然肆虐的当下，有人说：新加坡哪有春天？但什么是春天？相传唐朝有一首禅诗有这么一句：“终日寻春不见春”，意思是指你已经在春天之中，还要去找寻春天，肯定找不着。借此诗句，希望国人能珍惜眼前的一切，做好自己应该做的事，那你生命的春天肯定会离你不远。