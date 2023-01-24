交流站：给行动不便老人行方便

每天凌晨4时30分勿洛体育场开门后，晨运爱好者就络绎不绝地来到这里锻炼身体，来的大多数都是老人。

在过去的十多年间，除了疫情期间严格控制入场人数之外，体育场都会打开1号门和边上的一扇大铁门。

去年10月27日，体育场管理部门在大铁门上张贴一张告示，宣布从10月28日起只向公众开放1号门，告示没有说明关闭大铁门的理由。

通过1号门进入体育场须先上一段台阶，之后又要走下一段台阶，才能到达草场和跑道；通过旁边的大铁门无须上上下下，可以直接进入体育场，走到草场和跑道。

每天去体育场活动筋骨的老人，有些患有气喘和慢性病，行动不方便。我每天凌晨去体育场跑步，看到这些老人吃力地走上台阶再走下台阶，有些还得在台阶中间休息一下再继续走。往下走的台阶宽度有限，后面的人为了不要给老人压力，都等着他们步履蹣跚地走完那段台阶，有时他们还边走边抱怨，说为何要关闭大铁门，造成诸多不便。

其实，这些行动不便的老人，也不是来体育场使用跑道散步和跑步，他们只是和相熟的邻居们在跑道外伸伸手、弯弯腰，做一些力所能及的运动，或者练练气功等。

我也是上了年纪，但行动尚且方便，我和那些身体条件还可以的晨运爱好者眼看这些老人辛苦的样子，都不禁想问，我们为何不能开多一扇大铁门，给这些行动不便的老人开一扇方便之门呢？让他们轻松愉快地度过余生每一天的早晨，更何况多开一扇大门对体育场的设施和管理并没有增加很多麻烦，何乐而不为呢？