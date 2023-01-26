交流站：欣闻推出ACT框架

来自多个政府部门的人员成立“跨部门防诈骗小组”。为了鼓励公众积极主动反击诈骗团伙，提出“ACT”框架，提醒公众采取三个步骤：“A”代表“加”（Add），即在手机“加”上ScamShield应用；“C”代表“查”（Check），即在购物平台交易前，先“查”明底细，确保可靠合法；“T”代表“报”（Tell），在遇到诈骗后立即通知当局，以防更多人受害。

近年来，国人肯定都接过莫名的电话和短信。据报章报道，单在去年，ScamShield就拦截了至少740万条诈骗短信和4万7000通诈骗电话。电信公司也在2022年9月，每日平均拦截150万通诈骗电话。可见诈骗团伙的猖獗程度。

几个月前，邻里警署的三位警员，登门拜访帮我下载了ScamShield。有了这个应用，每当我接到莫名电话时，手机屏幕即出现“可疑垃圾电话”，我随即点击“拦截、举报”，不让诈骗团伙得逞。我认为邻里警署应该再接再厉，继续到区内组屋，登门为上了年纪的乐龄人士下载和指导如何使用ScamShield。

据了解，反诈骗中心成立至今，已帮多名受害者起回超过3亿1000万元。如果不是有关部门行动迅速，这些受害人的毕生积蓄就无法追回。诈骗案的受害者也包括外劳，他们离乡背井来工作，目的是要赚钱改善家人的生活。据有关当局透露，单在2022年，涉及客工的诈骗金额高达2500多万元。这可是他们的血汗钱！

为了避免更多客工被骗，外籍劳工中心与警察部队，应多走访外劳中心，教育他们如何防范诈骗。

诈骗团伙也常以“钓鱼短信”引人上钩。2021年12月发生的涉及华侨银行客户的诈骗案，就有790人被骗走1370万元。之后，各家银行吸取教训，采取额外防范措施。

在华侨银行钓鱼诈骗案中，涉案被捕者共13人，都是介于19岁至22岁的年轻人。他们财迷心窍，才会以身试法，参与到骗案中。此外，也有十八九岁的少年为赚取蝇头小利，开设银行户头供不明人士洗钱。除了将他们控上法庭，判他们坐牢外，尚须了解这些年纪人为何误入歧途，当起钱骡。