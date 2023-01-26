交流站：举办新春团拜意义深远

新加坡中华总商会和通商中国联合举办的新春大团拜，场面热闹，气氛热烈。这是冠病疫情三年来总商会首次举办实体新春团拜会，也是位于禧街的总商会大厦过去多年进行翻新装修完工后，首次举行团拜活动。正月初一举行大团拜，是总商会成立百多年来优良文化传承之一。这一项活动，过去百年来风雨不改，旨在让各界人士在开春之始，即感受与沉浸在华族传统节日的喜悦氛围中。

春节是华族最重要的节日，也是优良的文化传统。新春团拜不但能加强人与人之间的联系，也能增进情谊。每年农历新年，团拜是许多社会团体、商团组织、企业机构的重要活动之一。总商会传承创会宗旨，今年续办新春团拜，邀请来自政商界、社团代表、社区领袖、媒体工作者，以及驻我国外交使节等云集一堂，让华族优良传统价值观发扬开来。新春团拜活动，可说是意义非凡。

农历新年也是我国人民一道欢庆的节日。总商会每年举行的新春大团拜，宾客都来自各界人士，今年的主宾是哈莉玛总统。这体现了新加坡是一个多元种族、多元文化的和谐社会。

哈莉玛总统在致词时，对总商会致力促进新加坡多元种族社会的和谐表示赞许。对众多不同族群的商业领袖以及外国使节出席活动表示欣慰，赞许中华总商会运用华族传统节日的机会，促进多元种族与文化的交流。

总商会不但在商界起着领导作用，在维护社会和谐、族群和睦、社区发展也贡献良多。总商会不但“聚商”也“聚民”，是我国社会发展、经济繁荣的一股中坚力量。