交流站：改善幼教老师工作环境

答复

谨答复《联合早报·交流站》于1月17日刊登的唐愫英读者投函《改善政府托儿所工作环境》：

我们感谢唐女士的投函。我们赞同理想的工作环境有助幼儿教育领域吸引和留住教师，他们是优质幼教教育的核心。幼儿培育署一向来都积极与幼教老师联系，了解他们对工作环境的意见。老师反映了有关繁重的工作负担，较长的工作时间，以及唐女士所提出的关于提供符合人体工学家具的问题。

幼儿培育署一向致力于和业界合作，为幼教老师提供更理想的工作环境。基于大部分的幼儿园都由私人业者经营，他们在确保为幼教老师提供安全和适宜的工作环境上，扮演着重要的角色。幼儿培育署去年与业界分享了提升幼教老师的福利与工作环境安全的建议，包括为老师安排改善身心健康的活动，提供适合成人的家具以及特定的休息空间。某些幼儿园已经陆续采纳这些建议，帮助幼教老师在工作时，保持较好的姿势以及减低不适，同时改善他们的福利和促进事业的延续性。

幼儿培育署目前正在和业者、家长以及老师合作，共同制定策略，进一步改善幼教老师的工作环境与福利。目前正在探讨的包括，取消星期六的服务以及设立统一代班老师供应制。业者、家长以及老师各有不同的需求，因此我们需要各方的理解与支持，逐步研究这些建议，寻求平衡各方需求的解决方案。

（作者是社会及家庭发展部政策与发展司司长廖雪文）